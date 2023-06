Nachdem die Isolierung der Spritzwand erfolgreich abgeschlossen war, habe ich begonnen Dinge zu montieren, die an der Spritzwand oder durch Durchlässe in den Motorraum geführt werden müssen. Als erstes waren die großen Teile des Kabelbaum dran, die am Sicherungskasten hängen und habe alles sauber wieder angeschlossen. Dann so Dinge wie das Typenschild, die Batteriehalterung (da die Halterungen vom Innenraum zum Motorraum durchgesteckt werden, mußte ich leider zusätzliche Löcher in die Spritzwandverkleidung machen), den Scheibenwischermotor mit neuen Dichtungen, die Lüftungsdüsen und den Fanghaken der Motorhaube. Beim Thermostat für die Innraumheizung bin ich gerade bei.

Die größte Herausforderung ist allerdings die Deckenleuchte. Zum einen hatte der Sattler beim einziehen des Himmels noch kein Loch dafür gemacht und ich hatte auch keine Fotos, wo das Teil genau sitzt. 🙁 Dank Google Bildersuche und ertasten, hab ich dann einen ersten Schnitt gesetzt und „Glück gehabt“. Als ich dann die Basisplatte der Leuchte anschrauben wollte, mußte ich feststellen das nicht nur die Leuchtenabdeckung kaputt (wofür ich schon Ersatz besorgt hatte), sondern auch der Umschalter (Dauerlicht, Aus, Türkontaktschalter) defekt war. Was tun? Ich habe mir einen Miniatur-Schalter bestellt, den bisherigen Mechanismus samt Kabelklemmen entfernt, den Schalter und eine zurechtgeschnittene Lüsterklemme mit 2-Komponenten-Kleber aufgeklebt und dann neue Kontakte/Zuleitungen gelötet. Am Ende sieht man NICHTS von den Problemen. Aber genau das ist es, was einen nachher mit dem Auto verbindet. 😉

Die nächsten Schritte sind jetzt alle Elektrik-Bauteile zu verbauen (Anlasser, Lichtmaschine), sowie alles zu verkabeln, damit ich eine Stromquelle anschließen und die Elektrik testen kann. Dann das Instrumentenbrett rein. Aber etwas spezielles wartet noch. Ich habe einen Kontakt für den Rückwärtsgang nachträglich am Getriebe angebaut. Man sieht ihn auf dem vorletzten Bild, unterhalb des Schalthebels am Getriebe. Ein entsprechendes Schalt-Relais in 6V ist heute nach 2 Wochen Bestellzeit auch gekommen. Und dann kann ich den Rückfahrscheinwerfer der zwar montiert war, aber nie angeschlossen auch zum Leben erwecken. Dazu aber mehr in den nächsten Postings.